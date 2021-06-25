Аваков с начала года выдавал в среднем по одному наградному оружию каждые два дня (документ)

В МВД рассказали, что они не обязаны вести список лиц, которым выдается наградное оружие, хотя только с 2014 года вручили более 3 тысяч таких стволов.

С 1 января по 17 июня 2021 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выдал почти 100 единиц наградного огнестрельного оружия. Об этом стало известно из ответа на информационный запрос портала "Українські новини".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"В 2021 году ведомственным поощрительным знаком отличия МВД Украины "Огнестрельное оружие" награждены 96 полицейских и военнослужащих", — отмечают в МВД.

Из этого следует, что в течение 2021 года Акавов выдавал в среднем по одному наградному стволу раз в два дня.

Также в МВД Украины сообщили, что действующие нормативно-правовые акты не обязывают кого-либо вести учет лиц, получивших какие-либо награды, в том числе — и оружие.

[ + – ] Аваков в течение 2021 года выдал почти 100 наградных огнестрелов

Напомним, ранее Фокус сообщал, что за период с 2014 по 2020 год Аваков наградил огнестрельным оружием 3 196 человек. Учитывая, что за первую половину 2021 года это количество возросло на 96, за все время на должности Аваков выдал 3 292 наградных ствола.

Отметим, в январе президент Владимир Зеленский впервые вручил наградное именное оружие. Подарком был отмечен начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.