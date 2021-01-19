Зеленский впервые выдал именной наградной пистолет (документ)

Главой государства был отмечен начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский впервые вручил именное огнестрельное оружие. Главой государства был отмечен начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Об этом на запрос Украинских Новостей сообщил Офис Президента.

"В 2020 году отличием Именное огнестрельное оружие награждено 1 лицо", – говорится в ответе на запрос.

Причину награждения начальника Генштаба Офис президента не указал. В документе указана дата – 21 августа, поэтому можно предположить, что награждение состоялось по случаю Дня независимости Украины.

В 2019 году награждение огнестрельным оружием не проводилось вообще.

Отличие президента "Именное огнестрельное оружие" было введено Леонидом Кучмой в 1995 году.

За время двух президентских сроков Кучма выдал больше всего наградных пистолетов – 85, а его преемник Виктор Ющенко – пока меньше всего: только 5 за 5 лет. Виктор Янукович выдал 18 именных огнестрелов, а Петр Порошенко – 26.

Всего указами пяти президентов пистолетом "Форт-21.02" калибра 9-мм с боевым комплектом из 16 патронов были награждены 153 человека.

Корпус таких пистолетов изготовлен из конструкционных сталей, рукоятка – из благородных пород дерева, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине выгравировано имя награжденного.

Напомним, в период с 2014 по 2019 год, Министерство внутренних дел Украины (МВД), которое все это время возглавлял Арсен Аваков, наградило огнестрельным оружием 2 942 человека.