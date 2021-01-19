Зеленський вперше видав іменний нагородний пістолет (документ)

Главою держави був відзначений начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

У 2020 році президент України Володимир Зеленський вперше вручив іменну вогнепальну зброю. Головою держави був відзначений начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Про це на запит українських Новин повідомив Офіс Президента.

"У 2020 році відзнакою Іменна вогнепальна зброя нагороджено 1 особа", — йдеться у відповіді на запит.

Причину нагородження начальника Генштабу Офіс президента не вказав. У документі вказана дата — 21 серпня, тому можна припустити, що нагородження відбулося з нагоди Дня незалежності України.

У 2019 нагородження вогнепальною зброєю не проводилося взагалі.

Відзнака президента "Іменна вогнепальна зброя" була введена Леонідом Кучмою у 1995 році.

За час двох президентських термінів Кучма видав найбільше нагородних пістолетів — 85, а його наступник Віктор Ющенко — поки найменше: тільки 5 за 5 років. Віктор Янукович видав 18 іменних вогнестрілів, а Петро Порошенко — 26.

Всього указами п'яти президентів пістолетом "Форт-21.02" калібру 9-мм з бойовим комплектом з 16 патронів були нагороджені 153 людини.

Корпус таких пістолетів виготовлений з конструкційних сталей, руківʼя — з благородних порід дерева, зовнішні деталі прикрашено художньою декоративною різьбою, а на пластині вигравіруване ім'я нагородженого.

Нагадаємо, в період з 2014 по 2019 рік, Міністерство внутрішніх справ України (МВС), яке весь цей час очолював Арсен Аваков, нагородило вогнепальною зброєю 2 942 людини.