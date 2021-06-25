Аваков з початку року видавав у середньому по одній нагородній зброї кожні два дні (документ)

У МВС розповіли, що вони не зобов'язані вести список осіб, яким видається нагородна зброя, хоча тільки з 2014 року вручили понад 3 тисячі таких стовбурів.

З 1 січня по 17 червня 2021 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков видав майже 100 одиниць нагородної вогнепальної зброї. Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит порталу "Українські новини".

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"У 2021 році відомчою заохочувальною відзнакою МВС України "Вогнепальна зброя" нагороджені 96 поліцейських і військовослужбовців", — зазначають в МВС.

З цього випливає, що протягом 2021 року Акавов видавав у середньому по одному призовому стволу раз на два дні.

Також в МВС України повідомили, що чинні нормативно-правові акти не зобов'язують когось вести облік осіб, які отримали будь-які нагороди, у тому числі — і зброю.

[ + – ] Аваков протягом 2021 року видав майже 100 нагородних вогнестрілів

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що за період з 2014 по 2020 рік Аваков нагородив вогнепальною зброєю 3 196 осіб. З огляду на те, що за першу половину 2021 року ця кількість зросла на 96, за весь час на посаді Аваков видав 3 292 нагородні стволи.

Зазначимо, у січні президент Володимир Зеленський вперше вручив нагородну іменну зброю. Подарунком був відзначений начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.