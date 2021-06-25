Среди нападавших на него Коцаба опознал одного из лидеров Правого сектора (видео)

О своей причастности к нападению в соцсетях сообщила ВО "Тризуб" им. Бандеры.

Журналист Руслан Коцаба, на которого сегодня в Ивано-Франковске было совершено нападение, после посещения больницы и полиции дал комментарий телеграм-каналу PavlovskyNews. Он рассказал, что по факту группового нападения открыто уголовное производство, хотя предыдущие нападения на него правоохранители фактически оставляли без внимания.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Надеюсь, что Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков. – Прим. Фокуса), как человек, уже дважды облитый зеленкой, что-то реально сделает на это раз", – сказал Коцаба.

В полиции проводили опознание нападавших. Журналист сказал, что их было 12–15 человек и назвал их "диванной сотней", которые смелые, только когда "работаю табунами", никакого "отношения к боевым действиям на Донбассе они не имеют".

Коцаба опознал человека, которые ехал с ним в одном вагоне из Киева, и которого он считает организатором нападения. Это один из из лидеров Правого сектора, в отношении которого уже есть несколько криминальных производств. Журналист считает, что тот сотрудничает с СБУ.

Поскольку Коцаба является телеведущим, то он надеется, что будет открыто еще одно уголовное производство – в связи препятствованием работы журналиста.

Отметим, что видео с места происшествия в Facebook опубликовала ВО "Тризуб" им. Бандеры. В организации заявили о своей причастности к инциденту, а также о причастности к этому активистов из организаций "Карпатская Сич", "Фрайкор" и "Правый сектор".

Напомним, около 00:30 25 июня на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала на журналиста Руслана Коцабу было совершено нападение – его облили зеленкой и забросали яйцами.

Коцаба был задержан по подозрению в госизмене в феврале 2015 года, после того, как распространил призыв саботировать проходившую тогда в Украине мобилизацию. По данным суда, Коцаба мог работать в Украине по заказу российского телеканала "НТВ".

Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил из-под стражи. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дело о госизмене. В 2018 году Апелляционный суд Львовской области подтвердил оправдательный приговор.