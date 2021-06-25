Серед нападників Коцаба упізнав одного з лідерів Правого сектора (відео)

Про свою причетність до нападу в соцмережах повідомила ВО "Тризуб" ім. Бандери.

Журналіст Руслан Коцаба, на якого сьогодні в Івано-Франківську було вчинено напад, після відвідування лікарні та поліції дав коментар телеграм-каналу PavlovskyNews. Він розповів, що за фактом групового нападу відкрито кримінальне провадження, хоча попередні напади на нього правоохоронці фактично залишали без уваги.

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"Сподіваюся, що Аваков (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. — Прим. Фокуса), як людина, вже двічі облита зеленкою, щось реально зробить цього разу", — сказав Коцаба.

У поліції проводили впізнання нападників. Журналіст сказав, що їх було 12-15 осіб і назвав їх "диванною сотнею", які сміливі, тільки коли "працюють табунами", ніякого "стосунку до бойових дій на Донбасі вони не мають".

Коцаба упізнав людину, які їхав з ним в одному вагоні з Києва, і якого він вважає організатором нападу. Це один з лідерів Правого сектора, щодо якого вже є кілька кримінальних проваджень. Журналіст вважає, що той співпрацює з СБУ.

Оскільки Коцаба є телеведучим, то він сподівається, що відкриють ще одне кримінальне провадження — через перешкоджання роботі журналіста.

Зазначимо, що відео з місця події у Facebook опублікувала ВО "Тризуб" ім. Бандери. В організації заявили про свою причетність до інциденту, а також про причетність до цього активістів з організацій "Карпатська Січ", "Фрайкор" і "Правий сектор".

Нагадаємо, близько 00:30 25 червня на пероні Івано-Франківського залізничного вокзалу на журналіста Руслана Коцабу скоїли напад — його облили зеленкою і закидали яйцями.

Коцаба був затриманий за підозрою у державній зраді в лютому 2015 року, після того, як поширив заклик саботувати мобілізацію, яка проходила тоді в Україні. За даними суду, Коцаба міг працювати в Україні на замовлення російського телеканалу "НТВ".

Влітку 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області визнав Коцабу невинним і відпустив з-під варти. Пізніше Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних кримінальних проваджень скасував рішення апеляційної інстанції і відправив на повторний розгляд справу про держзраду. У 2018 році Апеляційний суд Львівської області підтвердив виправдувальний вирок.