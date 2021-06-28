"Убийца Конституции": экс-нардепы во время выступления Зеленского устроили флешмоб (фото)

Участники принятия Основного закона Украины пришли на торжественное заседание Рады в футболках с надписью "Зе — убийца Конституции".

Бывшие народные депутаты Украины Виктор Шишкин и Степан Хмара устроили необычный "флешмоб" во время выступления Владимира Зеленского на торжественном заседании ВРУ, сообщает издание Буквы.

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Сегодня, 28 июня, по случаю 25-летия Конституции Украины в Верховной Раде состоялось торжественное заседание, на котором присутствовал глава государства, народные депутаты прошлых созывов, президенты Украины, члены Кабинета министров, а также судьи Конституционного суда.

В своем выступлении, как говорится на официальном сайте Парламента, Владимир Зеленский напомнил, что "четверть века назад, именно в этот день, именно в этом зале, родился очень важный символ нашей истории, нашей независимости и нашего государства, а также и поздравил всех с Днем Конституции Украины и 25-летием со дня принятия Основного закона.

В зале Верховной Рады также присутствовали соавторы Конституции Украины Виктор Шишкин и Степан Хмара, которые решили устроить "флешмоб" по случаю 25-летия документа.

Первый генпрокурор Виктор Шишкин и политический диссидент, Герой Украины Степан Хмара пришли на торжественное заседание Верховной Рады в футболках с надписью "Зе — убийца Конституции". Во время выступления Владимира Зеленского они демонстративно встали со своих мест в зале, чтобы глава государства мог их видеть с трибуны.

[ + – ] Флешмоб Хмары и Шишкина Фото: bykvu.com

[ + – ] Флешмоб Хмары и Шишкина Фото: Телеграф

[ + – ] Флешмоб Хмары и Шишкина Фото: Телеграф

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Глава государства по случаю праздника напомнил, что третья часть Конституции Украины посвящена правам и свободам граждан.

Также Фокус рассказывал, что Верховная Рада Рада в первом чтении приняла поправки в Конституцию. Для окончательного принятия изменений в Конституцию необходимо 300 голосов. Правки в Конституцию, утвержденные в первом чтении, касаются уменьшения количества нардепов до 300.