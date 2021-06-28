"Вбивця Конституції": екс-нардепи під час виступу Зеленського влаштували флешмоб (фото)

Учасники прийняття Основного закону України прийшли на урочисте засідання Ради в футболках з написом "Зе — вбивця Конституції".

Колишні народні депутати України Віктор Шишкін і Степан Хмара влаштували незвичайний "флешмоб" під час виступу Володимира Зеленського на урочистому засіданні ВРУ, повідомляє видання Літери.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Сьогодні, 28 червня, з нагоди 25-річчя Конституції України у Верховній Раді відбулося урочисте засідання, на якому був присутній глава держави, народні депутати минулих скликань, президенти України, члени Кабінету міністрів, а також судді Конституційного суду.

У своєму виступі, як првідомляється на офіційному сайті парламенту, Володимир Зеленський нагадав, що "чверть століття тому, саме в цей день, саме в цьому залі, народився дуже важливий символ нашої історії, нашої незалежності і нашої держави", а також і привітав усіх з днем Конституції України і 25-річчям від дня прийняття Основного закону.

У залі Верховної Ради також були присутні співавтори Конституції України Віктор Шишкін і Степан Хмара, які вирішили влаштувати "флешмоб" з нагоди 25-річчя документа.

Перший генпрокурор Віктор Шишкін і політичний дисидент, Герой України Степан Хмара прийшли на урочисте засідання Верховної Ради в футболках з написом "Зе — вбивця Конституції". Під час виступу Володимира Зеленського вони демонстративно встали зі своїх місць в залі, щоб глава держави міг їх бачити з трибуни.

[ + – ] Флешмоб Хмари і Шишкіна Фото: bykvu.com

[ + – ] Флешмоб Хмари і Шишкіна Фото: Телеграф

[ + – ] Флешмоб Хмари і Шишкіна Фото: Телеграф

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції. Глава держави з нагоди свята нагадав, що третя частина Конституції України присвячена правам і свободам громадян.

Також Фокус розповідав, що Верховна Рада Рада в першому читанні прийняла поправки до Конституції. Для остаточного прийняття змін до Конституції необхідно 300 голосів. Правки до Конституції, затверджені в першому читанні, стосуються зменшення кількості нардепів до 300.