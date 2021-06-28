"Одна из лучших в Европе": Зеленский и Разумков поздравили украинцев с Днем Конституции

25 лет назад народные депутаты смогли найти консенсус, чтобы Конституция Украины была утверждена. Глава государства напомнил, что треть Конституции Украины посвящена правам и свободам граждан.

Президент Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинцев с 25-летием Конституции Украины. Соответствующие посты политиков появились в их микроблогах в Twitter и Facebook.

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Глава государства по случаю праздника напомнил, что третья часть Конституции Украины посвящена правам и свободам граждан.

"Конституции Украины — 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократична и человекоцентрична, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция — символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником!", — написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

[ + – ] Зеленский поздравил с Днем Конституции Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что 25 лет назад народные депутаты смогли найти консенсус, чтобы Конституция Украины была утверждена. В Парламенте практически сутки длилось рассмотрение документа, который поддержали 315 нардепов.

Помимо этого, Дмитрий Разумков назвал Конституцию Украины одной из лучших в Европе.

"Конституция Украины, без преувеличения, одна из лучших в Европе. Она является неотъемлемой частью независимости нашего государства. И заслуживает безоговорочного уважения. Поскольку права и свободы, а также обязанности каждого гражданина закреплены именно в ней. Важно, чтобы все заложенное в Конституции было нормой повседневной жизни каждого из нас, ведь закон — один для всех! С Днем Конституции!", — добавил спикер Рады в своем Facebook.

[ + – ] Разумков о Конституции Украины Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Дмитрия Разумкова

Ранее Фокус рассказывал, что Рада в первом чтении приняла поправки в Конституцию. Для окончательного принятия изменений в Конституцию необходимо 300 голосов. Правки в Конституцию касаются уменьшения количества нардепов до 300.

Также Фокус сообщал, что "Слуга народа" не хочет менять Конституцию из-за Донбасса. Новый закон об особом статусе ОРДЛО, предусматривающий внесение изменений в Конституцию, начнут разрабатывать, когда поступит сигнал от Зеленского