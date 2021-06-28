"Одна з найкращих в Європі": Зеленський і Разумков привітали українців з Днем Конституції

25 років тому народні депутати змогли знайти консенсус, щоб Конституція України була затверджена. Глава держави нагадав, що третина Конституції України присвячена правам і свободам громадян.

Президент Володимир Зеленський і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков привітали українців з 25-річчям Конституції України. Відповідні публікації політиків з'явилися в їх мікроблогах вTwitter і Facebook.

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Глава держави з нагоди свята нагадав, що третя частина Конституції України присвячена правам і свободам громадян.

"Конституції України — 25! Вона молода, але зріла і мудра. Вона демократична і людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина. Конституція — символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас з цим особливим святом! ", — написав Володимир Зеленський в своєму Twitter.

[ + – ] Зеленський привітав з Днем Конституції України

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що 25 років тому народні депутати змогли знайти консенсус, щоб Конституція України була затверджена. У Парламенті практично добу тривав розгляд документа, який підтримали 315 нардепів.

Крім цього, Дмитро Разумков назвав Конституцію України однією з найкращих в Європі.

"Конституція України, без перебільшення, одна з кращих в Європі. Вона є невід'ємною частиною незалежності нашої держави. І заслуговує беззаперечної поваги. Оскільки права і свободи, а також обов'язки кожного громадянина закріплені саме в ній. Важливо, щоб усе закладене в Конституції було нормою повсякденного життя кожного з нас, адже закон — один для всіх! з Днем Конституції!", — додав спікер Ради в своєму Facebook.

[ + – ] Разумков про Конституцію України Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Дмитрия Разумкова

Раніше Фокус розповідав, що Рада в першому читанні прийняла поправки до Конституції. Для остаточного прийняття змін до Конституції необхідно 300 голосів. Правки до Конституції стосуються зменшення кількості нардепів до 300.

Також Фокус повідомляв, що "Слуга народу" не хоче міняти Конституцію через Донбасу. Новий закон про особливий статус ОРДЛО, який передбачає внесення змін до Конституції, почнуть розробляти, коли надійде сигнал від Зеленського