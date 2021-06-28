"Не решен единственный вопрос": Зеленский передал ВР законопроект о большом гербе Украины

Первый президент Леонид Кравчук будет докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании Парламента.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о большом Государственном гербе Украины, говорится на официальном портале главы государства.

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Об этом Владимир Зеленский заявил во время торжественного заседания Парламента по случаю 25-летия Конституции Украины.

По словам президента, в течение 25 лет, как была принята Конституция Украины, остается нерешенным единственный вопрос — не утвержден большой Государственный герб Украины.

"За эти годы было много различных конкурсов, споров, ссор, мыслей и различных видений. Это нормально, это демократия. Я думаю, что в год 30-летия независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку. Поэтому, согласно статье 93 Конституции Украины, вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона о большом Государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой", — заявил Владимир Зеленский на торжественном заседании Парламента.

Он также отметил, что докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Подытоживая, Владимир Зеленский отметил, что представители нескольких депутатских фракций участвуют в процессе разработки и утверждения большого Государственного герба Украины.

"Я хочу поблагодарить всех депутатов. Я знаю, представители многих фракций приобщены к этому процессу. Он очень важен", — резюмировал президент во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады.

Отметим, что законопроект о большом Государственном гербе Украины Верховная Рада должна принять 300 голосами.

Ранее Фокус рассказывал, что экс-нардепы устроили флешмоб во время выступления Зеленского. Виктор Шишкин и Степан Хмара пришли на торжественное заседание Рады по случаю 25-летия Конституции в футболках с надписью "Зе — убийца Конституции".

Также Фокус сообщал, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины. Президент напомнил, что третья часть Конституции Украины посвящена правам и свободам граждан.