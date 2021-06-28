"Не вирішено єдине питання": Зеленський передав ВР законопроект про великий герб України

Перший президент Леонід Кравчук доповідатиме про законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Парламенту.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про великий Державний герб України, йдеться на офіційному порталі глави держави.

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Про це Володимир Зеленський заявив під час урочистого засідання Парламенту з нагоди 25-річчя Конституції України.

За словами президента, протягом 25 років, як була прийнята Конституція України, залишається невирішеним єдине питання — не затверджений великий Державний герб України.

"За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я думаю, що в рік 30-річчя незалежності і 25-річчя Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку. Тому, згідно статті 93 Конституції України, вношу на розгляд Верховної Ради проект закону про великий Державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою", — заявив Володимир Зеленський на урочистому засіданні Парламенту.

Він також зазначив, що доповідатиме про законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні перший президент України Леонід Кравчук.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський зазначив, що представники кількох депутатських фракцій беруть участь в процесі розробки і затвердження великого Державного герба України.

"Я хочу подякувати всім депутатам. Я знаю, представники багатьох фракцій долучені до цього процесу. Він дуже важливий", — резюмував президент під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради.

Відзначимо, що законопроект про великий Державний герб України Верховна Рада повинна прийняти 300 голосами.

Раніше Фокус розповідав, що екс-нардепи влаштували флешмоб під час виступу Зеленського. Віктор Шишкін і Степан Хмара прийшли на урочисте засідання Ради з нагоди 25-річчя Конституції в футболках з написом "Зе — вбивця Конституції".

Також Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції України. Президент нагадав, що третя частина Конституції України присвячена правам і свободам громадян.