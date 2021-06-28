Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание: какие законопроекты будут рассматривать

Глава государства рекомендует украинскому Парламенту рассмотреть законопроекты, касающиеся национальной безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на вторник, 29 июня, созывает внеочередное заседание Верховной Рады Украины, передает УНИАН.

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Соответствующее письмо о созыве внеочередного заседания от главы государства уже поступило в Парламент.

Эту информацию журналистам подтвердил первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, на внеочередном заседании Верховной Рады Владимир Зеленский рекомендует нардепам рассмотреть законопроекты, касающиеся национальной безопасности Украины, в частности о национальном сопротивлении.

Что касается законопроекта об олигархах, то его Верховная Рада, как отметил Александр Корниенко, планирует рассмотреть в четверг, 1 июля.

Законопроект об основах национального сопротивления, который регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему, был подан Владимиром Зеленским в Раду в конце мая 2021 года.

В документе прописано, что территориальная оборона Украины должна состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих, а национальное сопротивление является "составной всеобъемлющей обороны Украины, включающей в себя комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в стране".

Ранее Фокус в своей статье объяснял, почему Владимир Зеленский требует от Рады принять закон о национальном сопротивлении.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о большом гербе Украины. По словам главы государства, докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании будет первый президент Украины Леонид Кравчук.