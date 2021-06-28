Зеленський скликає Раду на позачергове засідання: які законопроекти розглядатимуть

Глава держави рекомендує українському Парламенту розглянути законопроекти, що стосуються національної безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський на вівторок, 29 червня, скликає позачергове засідання Верховної Ради України, передає УНІАН.

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Відповідний лист про скликання позачергового засідання від глави держави вже надійшло в Парламент.

Цю інформацію журналістам підтвердив перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, на позачерговому засіданні Верховної Ради Володимир Зеленський рекомендує нардепам розглянути законопроекти, що стосуються національної безпеки України, зокрема про національний опір.

Що стосується законопроекту про олігархів, то його Верховна Рада, як зазначив Олександр Корнієнко, планує розглянути в четвер, 1 липня.

Законопроект про основи національного опору, який регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору і відповідної підготовки громадян України до нього, був поданий Володимиром Зеленським у Раду в кінці травня 2021 року.

У документі прописано, що територіальна оборона України повинна складатися з військової, цивільної та військово-цивільної складових, а національний опір є "складовою всеосяжної оборони України, що включає в себе комплекс заходів, які організовуються і здійснюються в мирний час і в особливий період в країні" .

Раніше Фокус в своїй статті пояснював, чому Володимир Зеленський вимагає від Ради ухвалити закон про національний опір.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроект про великий герб України. За словами глави держави, доповідатиме про законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні перший президент України Леонід Кравчук.