Законопроект Зеленского о большом гербе Украины: как будет выглядеть символ (фото)

В предложенном президентом варианте предлагается принять эскиз, который был утвержден еще в 2009 году, а не рисунок, победивший на конкурсе в 2020.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом Государственном гербе Украины. В тексте закона опубликовано изображение того, как он будет выглядеть. Об этом сообщается на сайте ВР.

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По словам президента, большой герб — это единственный символ, который предусмотрен Конституцией, но по факту он все еще не подтвержден.

"За все года было много конкурсов, споров, но споры, разные мнения, видения — это нормально. Это демократия. Я думаю, что в год 30 независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе поставить точку. Поэтому в соответствии с 93 статьей Конституции вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом Государственном гербе Украины и определяю его как неотложенный", — заявил Зеленский в зале Рады.

[ + – ] Проект большого герба в законопроекте Зеленского Фото: Верховная Рада [ + – ] Проект большого герба в законопроекте Зеленского [ + – ] Проект большого герба в законопроекте Зеленского

При этом рисунок, который предлагают принять, отличается от победившего на конкурсе. В рамках конкурса в 2020 году победила работа Алексея Кохана, вызвавшая массу критику в экспертной среде и обществе. За свою работу художник получил 100 тысяч гривен.

[ + – ] Проект Алексея Кохана, победившего на конкурсе. Фото: УНИАН

Напомним, победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определился 19 ноября 2020 года. 25 августа 2020 Верховная Рада Украины поручили Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. А вчера, 28 июня Владимир Зеленский внес законопроект о большом гербе в Верховную Раду.

Фокус разбирался, как проект нового большого герба спровоцировал скандал.