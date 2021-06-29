Законопроект Зеленського про великий герб України: як буде виглядати символ (фото)

У запропонованому президентом варіанті пропонується прийняти ескіз, який був затверджений ще у 2009 році. А не малюнок, який переміг на конкурсі.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про великий Державний герб України. У тексті закону опубліковано зображення того, як він буде виглядати. Про це повідомляється на сайті ВР.

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За словами президента, великий герб — це єдиний символ, який передбачений Конституцією, але по факту він усе ще не підтверджений.

"За всі роки було багато конкурсів, суперечок, але суперечки, різні думки, бачення — це нормально. Це демократія. Я думаю, що в рік 30 незалежності і 25-річчя Конституції потрібно в цьому питанні поставити крапку. Тому відповідно до 93 статті Конституції вношу на розгляд Верховної Ради законопроект про великий Державний герб України і визначаю його як не відкладений", — заявив Зеленський у залі Ради.

[ + – ] Проект великого герба в законопроекті Зеленського Фото: Верховна Рада [ + – ] Проект великого герба в законопроекті Зеленського [ + – ] Проект великого герба в законопроекті Зеленського

При цьому малюнок, який пропонують прийняти, відрізняється від того, що переміг на конкурсі. У рамках конкурсу перемогла робота Олексія Кохана, яка викликала масу критики в експертному середовищі та суспільстві. За свою роботу художник отримав 100 тисяч гривень.

[ + – ] Проект Олексія Кохана, який переміг на конкурсі. Фото: УНІАН

А ухвалити пропонують проект-ескіз від 2009 року без Архангела Михаїла

Нагадаємо, переможець конкурсу на кращий ескіз великого Державного герба України визначився 19 листопада 2020 року. 25 серпня 2020 Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України. А вчора 28 червня Володимир Зеленський вніс законопроект про великий герб до Верховної Ради.

Фокус розбирався, як проект нового великого герба спровокував скандал.