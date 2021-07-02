Закон о коренных народах лишает русских прав человека, — "слуга" народа

Документ, уверяет Семинский, лишает их возможности "в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами", в отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков.

"Сегодняшний день — трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинского — начало восстановления справедливости! Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков", — написал Семинский в соцсетях, сообщает "Страна".

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[ + – ] Пост Олега Семинского

Впрочем, нардеп не упомянул, что Конституция Украины запрещает ущемлять права граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

И подобное заявление Семинского — это прямое нарушение Конституции. А также в его заявлении есть намек на разжигание межнациональной розни, что также незаконно в Украине.

Напомним, народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект №5506 "О коренных народах Украины" накануне, 1 июля.

Законопроект определяет правовой статус коренных народов Украины и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами.

Коренный народ Украины — это автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, а также имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, самоидентифицирует себя коренным народом Украины и составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государства за границами Украины.

Среди коренных народов Украины выделили:

крымских татар

караимов

крымчаков

Предусматривается, что такие народы будут иметь право на полное владение всеми правами человека, а также статутов и деклараций ООН. Документом выделяют именно эти три народа как коренные, так как они не имеют свои национальных государств. Другие народы такого статуса не получат.

Кроме закона о коренных народах Верховная Рада вчера также приняла в первом чтении законопроект №5599, известный также, как "закон об олигархах". Этот факт Семинский тоже отметил в своем одобрительном посте.

К слову, спустя сутки, после того, как содержание поста разошлось по СМИ, Семинский его удалил из Facebook, или же закрыл для большинства пользователей.