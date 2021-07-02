Закон про корінні народи позбавляє росіян прав людини, — "слуга" народу

Документ, запевняє Семінський, позбавляє їх можливості "повністю володіти всіма правами людини і основними свободами", на відміну від українців, кримських татар, караїмів та кримчаків.

"Сьогоднішній день — трагедія для російського Кремля та українських олігархів, а для українського — початок відновлення справедливості! Росіяни на законодавчому рівні — не корінний народ, тому не зможуть повністю володіти усіма правами людини і основними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими в Конституції і законах України. на відміну від українців, кримських татар, караїмів та кримчаків", — написав Семінський у соцмережах, повідомляє "Страна".

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[ + – ] Пост Олега Семінського

Втім, нардеп не згадав, що Конституція України забороняє обмежувати права громадян залежно від їх національної приналежності.

І подібна заява Семінського — це пряме порушення Конституції. А також в його заяві є натяк на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, що також незаконно в Україні.

Нагадаємо, народні депутати Верховної Ради України проголосували за законопроект №5506 "Про корінні народи України" напередодні, 1 липня.

Законопроект визначає правовий статус корінних народів України і встановлює правові гарантії на повне володіння усіма правами людини та основоположними свободами.

Корінні народів України — це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, а також має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоідентифікує себе корінним народом України і становить етнічну меншину у складі її населення і не має власної держави за межами України.

Серед корінних народів України виділили:

кримських татар

караїмів

кримчаків

Передбачається, що такі народи матимуть право на повне володіння усіма правами людини, а також статутів і декларацій ООН. Документом виділяють саме ці три народи як корінні, оскільки вони не мають свої національних держав. Інші народи такого статусу не отримають.

Крім закону про корінні народи Верховна Рада вчора також прийняла в першому читанні законопроект №5599, відомий також, як "закон про олігархів". Цей факт Семінський теж зазначив у своєму схвальному пості.

До слова, через добу, після того, як зміст посту розійшвся по ЗМІ, Семінський його видалив з Facebook, або ж закрив для більшості користувачів.