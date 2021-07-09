"Не учли доводы защиты": Печерский суд оставил Медведчука под домашним арестом (видео)

Судья Сергей Вовк сохранил меру пресечения до 7 сентября. Виктор Медведчук считает решение несправедливым из-за "грубых нарушений" Генпрокуратуры.

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил домашний арест народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене. Прямую трансляцию программа "Сегодня" показала на странице в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Судья Сергей Вовк зачитал свой вердикт сразу после начала заседания утром 9 июля. Он решил оставить меру пресечения свободы для Виктора Медведчука без изменений и увеличил срок. Нардепу предстоит жить в режиме домашнего ареста минимум до 7 сентября текущего года.

В комментарии у здания Печерского суда Виктор Медведчук заявил о нарушении уголовно-процессуального кодекса со стороны Генпрокуратуры. По его словам, прокуроры должны были подать ходатайство о продлении меры пресечения не поднее, чем за 10 дней до окончания домашнего ареста — до 29 июня. Адвокаты пытались использовать это нарушение срока, чтобы добиться снятия ареста, и ссылались на "многочисленную судебную практику" из разных регионов Украины.

"Я и представители моей защиты готовы к любому решению, так как хорошо понимаем, что это очередной этап борьбы. Не напрасно власть в лице прокуратуры продлило в незаконный способ срок досудебного cледствия до 11 ноября", — высказался Медведчук. "Решение несправедливое, не учло доводы защиты, построенное на нарушениях уголовно-процессуального кодекса".

Ранее нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин заявил о решении Печерского суда продлить срок следствия по делу Виктора Медведчука. Он добавил, что самого главу политсовета партии вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, тем временем судьи за 10 рассмотрели 7 томов дела без подсудимого и его защитников.

В конце июня СБУ провела обыски у родственников и соратников Виктора Медведчука, чтобы найти доказательства государственной измены. Правоохранители пришли в офис партии "ОПЗЖ", а также к матери жены нардепа — телеведущей Оксаны Марченко.

11 мая Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму. Такие же преступления инкриминируют его соратнику Тарасу Козаку.