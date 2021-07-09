"Не врахували доводи захисту": Печерський суд залишив Медведчука під домашнім арештом (відео)

Суддя Сергій Вовк зберіг запобіжний захід до 11 вересня. Віктор Медведчук вважає рішення несправедливим через "грубі порушення" Генпрокуратури.

Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді. Пряму трансляцію програма "Сегодня" показала на сторінці у Facebook.

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Суддя Сергій Вовк зачитав свій вердикт відразу після початку засідання вранці 9 липня. Він вирішив залишити запобіжний захід позбавлення волі для Віктора Медведчука без змін і збільшив термін. Нардепу доведеться жити в режимі домашнього арешту мінімум до 11 вересня поточного року.

У коментарі в будівлі Печерського суду Віктор Медведчук заявив про порушення кримінально-процесуального кодексу з боку Генпрокуратури. За його словами, прокурори повинні були подати клопотання про продовження запобіжного заходу не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення домашнього арешту — до 29 червня. Адвокати намагалися використовувати це порушення терміну, щоб домогтися зняття арешту, і посилалися на "численну судову практику" з різних регіонів України.

"Я і представники мого захисту готові до будь-якого рішення, адже добре розуміємо, що це черговий етап боротьби. Недаремно влада в обличчі прокуратури продовжила в незаконний спосіб термін досудового слідства до 11 листопада", — висловився Медведчук. "Рішення несправедливе, не враховано доводів захисту, побудоване на порушеннях кримінально-процесуального кодексу".

Раніше нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін заявив про рішення Печерського суду продовжити термін слідства у справі Віктора Медведчука. Він додав, що самого главу політради партії викликали в суд за 48 хвилин до початку засідання, тим часом судді за 10 хвилин розглянули 7 томів справи без підсудного і його захисників.

У кінці червня СБУ провела обшуки в родичів і соратників Віктора Медведчука, щоб знайти докази державної зради. Правоохоронці прийшли в офіс партії "ОПЗЖ", а також до матері дружини нардепа — телеведучої Оксани Марченко.

11 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру в державній зраді і спробі пограбування національних ресурсів у Криму. Такі ж злочини інкримінують його соратнику Тарасу Козаку.