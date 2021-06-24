СБУ прийшла з обшуками до мами дружини Віктора Медведчука (фото, відео)

Співробітники спецслужб обшукують не тільки партійний офіс "ОПЗЖ", але і кабінети з оселями найближчих соратників обвинуваченого у державній зраді нардепа.

Група прокурорів шукає докази державної зради Віктора Медведчука в будинку мами його дружини Оксани Марченко, повідомляє нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін.

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В обшуках беруть участь співробітники СБУ, які вже знаходяться всередині будівлі партійного офісу.

За словами народного депутата від "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, обшуки почалися сьогодні вранці, 24 червня.

"Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників… цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", — написав Кузьмін у своєму Facebook.

[ + – ] Обшуки в офісі Медведчука

Інформацію про обшуки в партійному офісі та будинку мами Оксани Марченко підтвердив член "Молодіжного крила ОПЗЖ" Артем Марчевський.

Telegram-канал Pavlovskyy News опублікував знімки з місця події. За даними журналістів, співробітники спецслужб знаходяться всередині будівлі на Великій Васильківській 23б.

[ + – ] Обшуки в офісі Медведчука

[ + – ] Обшуки в офісі Медведчука

У пресцентрі СБУ журналістам Ліги підтвердили, що проводять нові обшуки у межах кримінального провадження, в якому Медведчуку і Козаку оголошено підозру.

"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії у межах кримінального розслідування, в якому оголошено підозри народним депутатам Медведчуку В.В. та Козаку Т.Р. Всі деталі повідомимо згодом", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що 11 травня Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді і спробі пограбування національних ресурсів в Криму, після чого були проведені обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників у Києві.

Нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук відвідав Офіс генпрокурора України, де йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. За словами адвоката, крім державної зради парламентарю також інкримінують "порушення законів і звичаїв війни".

Також Фокус розповідав, що 13 травня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив Віктора Медведчука під домашній арешт до 9 липня включно. Також суд зобовʼязав обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука носити електронний браслет.