СБУ пришла с обысками к маме жены Виктора Медведчука (фото, видео)

Сотрудники спецслужб обыскивают не только партийный офис "ОПЗЖ", но и кабинеты с жилищами ближайших соратников обвиняемого в госизмене нардепа.

Группа прокуроров ищет доказательства государственной измены Виктора Медведчука в доме мамы его супруги Оксаны Марченко, сообщает нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.

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В обысках участвуют сотрудники СБУ, которые уже находятся внутри здания партийного офиса.

По словам народного депутата от "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, обыски начались сегодня утром, 24 июня.

"В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников… в этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", — написал Кузьмин в своем Facebook.

[ + – ] Обыски в офисе Медведчука

Информацию об обысках в партийном офисе и доме мамы Оксаны Марченко подтвердил член "Молодежного крыла ОПЗЖ" Артем Марчевский.

Telegram-канал Pavlovskyy News опубликовал снимки с места события. По данным журналистов, сотрудники спецслужб находятся внутри здания на Большой Васильковской 23б.

[ + – ] Обыски в офисе Медведчука

[ + – ] Обыски в офисе Медведчука

В пресс-центре СБУ журналистам Лиги подтвердили, что проводят новые обыски в рамках уголовного производства, в котором Медведчуку и Козаку объявлено подозрение.

"Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного расследования, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчуку В.В. и Козаку Т.Р. Все детали сообщим впоследствии", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что 11 мая Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму, после чего были проведены обыски в доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве.

Нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук посетил Офис генпрокурора Украины, где ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения. По словам адвоката, кроме госизмены парламентарию также инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны".

Также Фокус рассказывал, что 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения. Печерский суд Киева отправил Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Также суд обязал обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука носить электронный браслет.