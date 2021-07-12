Простоял меньше 3 часов: ОПЗЖ установила под Харьковом памятник в честь "дружбы с Россией"

Во время "торжественного открытия" знака партийцы стояли с баннером, на котором написано "Русский и украинский народы — братские навеки".

В понедельник, 12 июля, в селе Русская Лозовая Харьковской области, которое находится в 20 километрах от границы с Россией, снова восстановили памятник в честь "дружбы украинского и русского народов". Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик.

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"Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим еще раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее", — написал Лесик.

Депутат считает, что у украинского и русского народов аналогичные ценности: мир, более крепкие экономические связи и процветание. По его словам, "современная политика разъединяет граждан двух стран, однако духовность, культура и общие исторические корни являются залогом будущего процветания наших народов".

Также Лесик подчеркнул, что на "торжественном открытии" памятника присутствовали французские журналисты. Пришедшие на мероприятие соратники депутата держали в руках флаги с названием партии и банер с надписью "Русский и украинский народы — братские навеки".

[ + – ] Лесик открыл под Харьковом памятник в честь "дружбы с Россией"

[ + – ] Харьковский депутат от ОПЗЖ Лесик открыл под Харьковом памятник в честь "дружбы с Россией" Фото: Андрей Лесик / Facebook [ + – ] Харьковский депутат от ОПЗЖ Лесик открыл под Харьковом памятник в честь "дружбы с Россией" Фото: Андрей Лесик / Facebook

Пост об открытии памятника в честь "дружбы украинского и русского народов" Лесик опубликовал в 11:03, а уже в 13:30 на Telegram-канале националистической организации "Фрайкор" появилась запись о том, что "неизвестные патриоты" уничтожили этот знак.

[ + – ] "Фрайкор" уничтожил памятный знак Лесика в честь "дружбы с Россией"

Напомним, в конце марта этого года Лесик уже восстанавливал этот памятник. Впрочем, тогда его также оперативно снесли.

В апреле Лесик заявил, что неизвестные обстреляли его машину. По его словам, это сделали националисты, но "из чего те стреляли" депутат не видел.

А в начале мая Лесик развесил по Харькову борды со словами "фашизм не пройдет".