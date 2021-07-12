Простояв менше 3 годин: ОПЗЖ встановила під Харковом пам'ятник на честь "дружби з Росією"

Під час "урочистого відкриття" знака партійці стояли з банером, на якому написано "Російський та український народи — братські навіки".

У понеділок, 12 липня, в селі Руська Лозова Харківської області, яке розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією, знову відновили пам'ятник на честь "дружби українського і російського народів". Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Андрій Лесик.

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"Хочу підкреслити, що в наш непевний час ми хочемо ще раз нагадати, що росіяни й українці пройшли разом довгий шлях. Пліч-о-пліч працювали, будували і воювали. У кінцевому підсумку завжди перемагали. Разом ми були у два рази сильнішими", — написав Лесик.

Депутат вважає, що в українського і російського народів аналогічні цінності: мир, більш міцні економічні зв'язки і процвітання. За його словами, "сучасна політика роз'єднує громадян двох країн, проте духовність, культура і спільні історичні корені є запорукою майбутнього процвітання наших народів".

Також Лесик підкреслив, що на "урочистому відкритті" пам'ятника були присутні французькі журналісти. Соратники депутата на заході тримали в руках прапори з назвою партії і банер з написом "Російський та український народи — братські навіки".

[ + – ] Лесик відкрив під Харковом пам'ятник на честь "дружби з Росією"

[ + – ] Харківський депутат від ОПЗЖ Лесик відкрив під Харковом пам'ятник на честь "дружби з Росією" Фото: Андрій Лесик / Facebook [ + – ] Харківський депутат від ОПЗЖ Лесик відкрив під Харковом пам'ятник на честь "дружби з Росією" Фото: Андрій Лесик / Facebook

Пост про відкриття пам'ятника на честь "дружби українського і російського народів" Лесик опублікував о 11:03, а вже о 13:30 у Telegram-каналі націоналістичної організації "Фрайкор" з'явився запис про те, що "невідомі патріоти" знищили цей знак.

[ + – ] "Фрайкор" знищив пам'ятний знак Лесика в честь "дружби з Росією"

Нагадаємо, у кінці березня цього року Лесик вже відновлював цей пам'ятник. Втім, тоді його також оперативно знесли.

У квітні Лесик заявив, що невідомі обстріляли його машину. За його словами, це зробили націоналісти, але, "з чого ті стріляли", депутат не бачив.

А на початку травня Лесик розвісив по Харкову борди зі словами "фашизм не пройде".