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В повестке – 13 законопроектов. Разумков назначил внеочередное заседание ВР на 15 июля

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дмитрий разумков, фото
Фото: rada.gov.ua

Депутаты проголосуют за регистрацию места жительства в электронном виде, охрану природы, ужесточение наказания за незаконную добычу полезных ископаемых.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил внеочередное заседание парламента на четверг, 15 июля. Оно начнется в 16 часов.

В повестке дня внеочередного заседания 13 законопроектов о:

  • внедрении в Украине в электронном виде регистрации и декларирования места жительства (регистрационный № 5463);
  • государственном экологическом контроле (№ 3091);
  • территории Изумрудной сети (№ 4461);
  • предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№ 4167);
  • сохранении лесов (№ 5650);
  • совершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в воздух (№ 5339);
  • внесении изменений в законодательные акты в сфере охраны животного и растительного мира (№ 2351);
  • усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№ 3576);
  • внесении изменений в законодательные акты относительно объектов повышенной опасности (№ 4407);
  • озоноразрушающих веществах и фторсодержащих парниковых газах (№ 4259);
  • содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества (№ 4572);
  • особенностях предоставления электронных публичных услуг (рег. № 5495);
  • направлении средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия (№ 5551-2).

Изумрудная сеть (англ. Emerald Network) – это сеть охраняемых природных территорий. Они имеют важное значение для сохранения флоры и фауны в их естественной среде местообитания в странах Европы и некоторых странах Африки. Создана в 1998 году для выполнения Бернской конвенции, которую подписали 46 государств-членов Европейского совета.

Напомним, еще одно внеочередное заседание ВР состоится сегодня, 13 июля. В его повестке: легализация каннабиса, криминализации контрабанды, внесение изменений в работу АМКУ.