У порядку денному — 13 законопроектів. Разумков призначив позачергове засідання ВР на 15 липня

Депутати проголосують за реєстрацію місця проживання в електронному вигляді, охорону природи, посилення покарання за незаконний видобуток корисних копалин.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков призначив позачергове засідання парламенту на четвер, 15 липня. Воно розпочнеться о 16 годині.

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На порядку денному позачергового засідання 13 законопроектів про:

впровадження в Україні в електронному вигляді реєстрації та декларування місця проживання (реєстраційний № 5463);

державний екологічний контроль (№ 3091);

територію Смарагдової мережі (№ 4461);

запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 4167);

збереження лісів (№ 5650);

вдосконалення механізму регулювання викидів забруднювальних речовин у повітря (№ 5339);

внесення змін до законодавчих актів у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№ 2351);

посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин (№ 3576);

внесення змін до законодавчих актів щодо обʼєктів підвищеної небезпеки (№ 4407);

озоноруйнувальні речовини і парникові гази з фтору (№ 4259);

сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного та комунального майна (№ 4572);

особливості надання електронних публічних послуг (реєстр. № 5495);

спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи памʼяток культурної спадщини (№ 5551-2).

Смарагдова мережа (англ. Emerald Network) — це мережа охоронюваних природних територій. Вони мають важливе значення для збереження флори і фауни в їхньому природному середовищі місцеперебування в країнах Європи і деяких країнах Африки. Створена в 1998 році для виконання Бернської конвенції, яку підписали 46 держав-членів Ради Європи.

Нагадаємо, ще одне позачергове засідання ВР відбудеться сьогодні, 13 липня. У його порядку: легалізація канабісу, криміналізація контрабанди, внесення змін у роботу АМКУ.