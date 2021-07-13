Тимошенко и Стефанишина повздорили в Раде из-за законопроекта о марихуане (видео)

Лидер "Батькивщины" заявила, что в случае принятия закона "в каждом дворе будут выращивать каннабис", на что нардеп от "Голоса" призвала ее "прочесть текст документа".

После провала Верховной Радой голосования за законопроект №5596, который направлен на легализацию марихуаны (каннабиса) в медицинских, научных и научно-технических целях, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в кулуарах парламента повздорила с нардепом от "Голоса" Ольгой Стефанишиной. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

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"У нас разве есть сомнение, что если в Украине на каждом дворе будет выращиваться марихуана, она будет продаваться возле школ, других учебных заведений, во дворах…", — рассказывала Тимошенко в комментарии журналистам, когда к ней подошла Стефанишина и заявила, что та "врет людям".

Лидер "Батькивщины" попросила свою коллегу по парламенту отойти от нее. Стефанишина не стала этого делать, после чего Тимошенко заявила, что фракция "Голос" "работает на гранты и сдает украинские интересы".

За этим последовала такой разговор между парламентариями:

Тимошенко: Я вам хочу сказать, что Стефанишина была заместителем [экс-министра здравоохранения Уляны — ред.] Супрун…

Стефанишина: Как вы будете в глаза смотреть онкобольным, паллиативным больным?…

Тимошенко: Этот человек проголосовал за легализацию марихуаны. Посмотрите на нее!

Стефанишина: Я проголосовала за лекарства на основе медицинского каннабиса, потому что мне жаль людей…

Тимошенко: Не смешите людей.

Стефанишина: Вы с трибуны сбивали голоса и из-за Вас тяжелобольные люди не будут получать лекарства.

Тимошенко: Слава Богу, сбила голоса.

Стефанишина: Вы просто над людьми издеваетесь. Вы не читали Закон и сегодня манипулируете людьми и их жизнями.

[ + – ] Тимошенко в Раде повздорила со Стефанишиной из-за законопроекта о легализации марихуаны

Отметим, законопроект, который предлагает разрешить использование медпрепаратов на основе марихуаны, поддержали 184 нардепа при необходимом количестве в 226. "За" него проголосовали 18 парламентариев от "Голоса" и 0 от "Батькивщины". Документ решили отправить на доработку.

Напомним, Кабмин в апреле разрешил использование в Украине некоторых медицинских препаратов, в составе которых есть марихуана.