Тимошенко і Стефанишина посварилися в Раді через законопроект про марихуану (відео)
Лідерка "Батьківщини" заявила, що в разі прийняття закону "в кожному дворі будуть вирощувати канабіс", на що нардеп від "Голосу" закликала її "прочитати текст документу".
Після провалу Верховною Радою голосування за законопроект №5596, який спрямований на легалізацію марихуани (канабісу) в медичних, наукових і науково-технічних цілях, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в кулуарах парламенту посварилася з нардепом від "Голосу" Ольгою Стефанишиною. Відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.
"У нас хіба є сумнів, що якщо в Україні на кожному дворі буде вирощуватися марихуана, вона буде продаватися біля шкіл, інших навчальних закладів, у дворах…", — розповідала Тимошенко в коментарі журналістам, коли до неї підійшла Стефанишина і заявила, що та "бреше людям".
Лідерка "Батьківщини" попросила свою колегу по парламенту відійти від неї. Стефанишина не стала цього робити, після чого Тимошенко заявила, що фракція "Голос" "працює на гранти і здає українські інтереси".
Після цього сталася така розмова між парламентарками:
Тимошенко: Я вам хочу сказати, що Стефанишина була заступником [ексміністра охорони здоровʼя Уляни — ред.] Супрун…
Стефанишина: Як ви будете в очі дивитися онкохворим, паліативним хворим?…
Тимошенко: Ця людина проголосувала за легалізацію марихуани. Подивіться на неї!
Стефанишина: Я проголосувала за ліки на основі медичного канабісу, тому що мені шкода людей…
Тимошенко: Не смішіть людей.
Стефанишина: Ви з трибуни збивали голоси і через Вас тяжкохворі люди не будуть отримувати ліки.
Тимошенко: Слава Богу, збила голоси.
Стефанишина: Ви просто над людьми знущаєтеся. Ви не читали Закон і сьогодні маніпулюєте людьми і їх життями.
Зазначимо, законопроект, який пропонує дозволити використання медпрепаратів на основі марихуани, підтримали 184 нардепи при необхідній кількості 226. "За" нього проголосували 18 парламентаріїв від "Голосу" і 0 від "Батьківщини". Документ вирішили відправити на доопрацювання.
Нагадаємо, Кабмін у квітні дозволив використання в Україні деяких медичних препаратів, у складі яких є марихуана.