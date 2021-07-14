"Нужно взять паузу": Путин ответил на предложение Зеленского обсудить с ним его статью (видео)

По словам президента РФ, руководству Украины следует изучить документы, на основании которых была написана статья. И он признал, что интерпретировать их можно по-разному.

Президент России Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского при личной встрече обсудить его статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Ответ Путина на соответствующий вопрос журналистов опубликован на сайте Кремля.

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"Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить", — заявил глава Кремля, имея в виду руководство Украины.

По словам Путина, факты, изложенные в написанном им материале, являются объектом давних споров. В то же время он отметил, что "спорить с этой статьей сложно, потому что она честная". Глава государства заявил, что основана она на исторических документах.

"Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе — именно исторические документы, которые в архивах лежат", — сказал президент.

На вопрос журналиста о том, кому именно был адресован написанный материал — гражданам России или Украины — Путин ответил, что "всем нам", поскольку он считает народы обеих стран единой общностью и не разделяет их.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин написал новую статью об Украине. В материале глава Кремля назвал границы в рамках СССР "условными" и обвинил большевиков в том, что те "манипулировали с территориями стран, вопреки мнению людей". А Украину Владимир Путин назвал "детищем советской эпохи".

Помимо этого, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если бы Владимир Путин был последовательным, ему бы стоило осудить создание так называемых "Л/ДНР" после публикации статьи об Украине.