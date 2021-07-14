"Потрібно взяти паузу": Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити з ним його статтю (відео)

За словами президента РФ, керівництву України варто вивчити документи, на підставі яких була написана стаття. І він визнав, що інтерпретувати їх можна по-різному.

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського під час особистої зустрічі обговорити його статтю "Про історичну єдність росіян та українців". Відповідь Путіна на відповідне запитання журналістів опублікована на сайті Кремля.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Якщо є бажання подискутувати, думаю, що їм потрібно взяти паузу, уважно прочитати її спочатку, цю статтю, проаналізувати, підняти документи, я думаю, що вони так і зроблять, вони знайдуть, про що тут поговорити", — заявив глава Кремля, маючи на увазі керівництво України.

За словами Путіна, факти, викладені в написаному ним матеріалі, є обʼєктом давніх суперечок. У той же час він зазначив, що "сперечатися з цією статтею складно, тому що вона чесна". Глава держави заявив, що заснована вона на історичних документах.

"Їх можна по-різному інтерпретувати, це правда. Але в основі — саме історичні документи, які в архівах лежать", — сказав президент.

На питання журналіста про те, кому саме був адресований написаний матеріал — громадянам Росії або України — Путін відповів, що "всім нам", оскільки він вважає народи обох країн єдиною спільнотою і не поділяє їх.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін написав нову статтю про Україну. У матеріалі глава Кремля назвав кордони в рамках СРСР "умовними" і звинуватив більшовиків у тому, що ті "маніпулювали з територіями країн, усупереч поширеній думці людей". А Україну Володимир Путін назвав "дітищем радянської епохи".

Крім цього, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що якби Володимир Путін був послідовним, йому б варто було засудити створення так званих "Л/ДНР" після публікації статті про Україну.