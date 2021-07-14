Евросоюз возобновит свободный въезд гражданам Украины, - СМИ

В перечне третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны Европейского Союза в условиях пандемии COVID-19, уже находятся Молдова, Армения и Азербайджан.

Послы стран-членов Европейского Союза поддержали решение включить Украину в список "безопасных" третьих стран, из которых разрешен въезд в ЕС, сообщает журналист Рикард Йозвяк.

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По его словам, такое решение дипломаты ЕС приняли в среду, 14 июля.

В случае попадания Украины в список "безопасных" третьих стран, Евросоюз может отменить ограничения для въезда украинцам.

Перечень "безопасных" третьих стран, куда должны добавить Украину, официально должен быть представлен 15 июля.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", — написал Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

Добавим, что рекомендация Совета Европейского Союза не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за реализацию содержания рекомендации.

Последний раз Евросоюз обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него были включены такие страны, как Канада, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

Критерии для определения третьих стран, которые могут попасть в перечень "безопасных": необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения. В этой рекомендации участвуют и страны, которые ассоциированы с Шенгенской зоной (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария — ред.).

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС для въезда одобрили вакцину Covishield, которой прививают украинцев. Решение об одобрении вакцины Covishield, которой активно прививают украинцев, принял не регулятор ЕС, а власти отдельных стран. По словам журналистов, семь европейских стран одобрили для путешественников вакцину Covishield, которая является индийской версией Vaxzevria от AstraZeneca.

Также Фокус рассказывал, что ЕС одобрил въезд гражданам еще 12 стран, но Украина в список не попала. Рекомендации должны вступить в силу 1 июля, а в перечне есть Молдова, Азербайджан и Армения.