Євросоюз відновить вільний в'їзд громадянам України, — ЗМІ

У переліку третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни Європейського Союзу в умовах пандемії COVID-19, уже є Молдова, Вірменія та Азербайджан.

Посли країн-членів Європейського Союзу підтримали рішення включити Україну в список "безпечних" третіх країн, з яких дозволений вʼїзд в ЄС, повідомляє журналіст Рікард Юзвяк.

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За його словами, таке рішення дипломати ЄС прийняли в середу, 14 липня.

У разі потрапляння України до списку "безпечних" третіх країн, Євросоюз може скасувати обмеження для вʼїзду українців.

Перелік "безпечних" третіх країн, куди повинні додати Україну, невідкладно офіційно представлений 15 липня.

"Сьогодні посли ЄС вирішили додати Україну до списку третіх країн, для яких варто скасувати обмеження на поїздки до ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан уже в ньому", — написав Рікард Юзвяк у своєму мікроблозі Twitter.

Додамо, що рекомендація Ради Європейського Союзу не є юридично обовʼязковим документом. Влада країн-членів ЄС залишається відповідальною за реалізацію змісту рекомендації.

Востаннє Євросоюз оновлював список "безпечних" країн 1 липня. Тоді в нього були включені такі країни, як Канада, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней, Йорданія, Косово, Молдова, Чорногорія, Катар і Саудівська Аравія.

Критерії для визначення третіх країн, які можуть потрапити в перелік "безпечних": необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 000 населення. У цій рекомендації беруть участь і країни, які асоційовані з Шенгенською зоною (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія — ред.).

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС для вʼїзду схвалили вакцину Covishield, якою щеплюють українців. Рішення про схвалення вакцини Covishield, якою активно прищеплюють українців, прийняв не регулятор ЄС, а влада окремих країн. За словами журналістів, сім європейських країн схвалили для мандрівників вакцину Covishield, яка є індійською версією Vaxzevria від AstraZeneca.

Також Фокус розповідав, що ЄС схвалив вʼїзд громадянам ще 12 країн, але Україна до списку не потрапила. Рекомендації повинні вступити в силу 1 липня, а в переліку є Молдова, Азербайджан і Вірменія.