"Причина — здоровье, уже около 3-х месяцев лечусь": Мендель раскрыла подробности своего увольнения

Экс-чиновница отметила, что ее здоровье очень сильно пошатнулось, а потому в Офисе президента с пониманием отнеслись к ее решению уйти.

Причиной ухода Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского стало ухудшение состояния здоровья. По крайней мере, об этом заявила она сама в интервью "Комсомольской правде в Украине".

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По ее словам, решение об уходе не было принято моментально, до этого об увольнении велись переговоры с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком.

"Я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода — здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около 3 месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", — отметила Мендель в разговоре с журналистами.

По ее словам, второй причиной ухода стало то, что в Офисе президента она уже сделала все то, что запланировала, "наладила систему". Она уверяет, что даже если новый пресс-секретарь главы государства — Сергей Никифоров — не оценит плоды ее работы, то все равно "ему будет намного легче".

"Я благодарна, что меня поняли. Многие не хотели, чтобы я уходила, и я за это им тоже благодарна. Для президента это тоже было неожиданностью до определенной степени, но так нужно было, и он все понял", — заключила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Также она рассказала о том, что хотела бы, чтобы читателем ее книги под названием "Каждый из нас — президент" стал "каждый украинец, который умеет читать". И отметила, что продавать ее можно будет не только в Украине, но и в России.

Напомним, в четверг, 8 июля, СМИ со ссылкой на свои источники в окружении Зеленского сообщали, что Мендель находится в отпуске и "отдыхает от хейта", а в дальнейшем займет должность внештатного советника главы ОП и будет работать на волонтерских началах.

Отметим, Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года. О ее увольнении стало известно в конце апреля этого года. За неполные два года своей работы на посту Мендель стала фигуранткой ряда скандалов. Фокус рассказывал, чем запомнилась Мендель и о топ-5 скандалах пресс-секретаря Зеленского.