"Причина — здоров'я, уже близько 3-х місяців лікуюся": Мендель розкрила подробиці свого звільнення

Ексчиновниця зазначила, що її здоров'я дуже сильно похитнулося, а тому в Офісі президента з розумінням поставилися до її рішення піти.

Причиною відходу Юлії Мендель з посади прессекретаря президента Володимира Зеленського стало погіршення стану здоровʼя. Принаймні, про це заявила вона сама в інтервʼю "Комсомольській правді в Україні".

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За її словами, рішення про відхід не було прийнято моментально, до цього про звільнення велися переговори з радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком.

"Я говорила, що в мене є питання, які я не можу вирішити в цьому графіку. Перша причина мого відходу — здоровʼя. Воно в мене дуже погіршилося. У мене навантаження було в рази більше, ніж у будь-якого іншого прессекретаря, і це дало знати. Я вже близько 3 місяців лікуюся. І думаю, що відновилася відсотків на 80", — зазначила Мендель у розмові з журналістами.

За її словами, другою причиною відходу стало те, що в Офісі президента вона вже зробила все те, що запланувала, "налагодила систему". Вона запевняє, що навіть якщо новий прессекретар глави держави — Сергій Никифоров — не оцінить плоди її роботи, то все одно "йому буде набагато легше".

"Я вдячна, що мене зрозуміли. Багато хто не хотів, щоб я йшла, і я за це їм теж вдячна. Для президента це теж було несподіванкою певною мірою, але так треба було, і він усе зрозумів", — підсумувала колишня прессекретарка Зеленського.

Також вона розповіла про те, що хотіла б, щоб читачем її книги під назвою "Кожен з нас — президент" став "кожен українець, який вміє читати". І зазначила, що продавати її можна буде не тільки в Україні, але і в Росії.

Нагадаємо, у четвер, 8 липня, ЗМІ з посиланням на свої джерела в оточенні Зеленського повідомляли, що Мендель у відпустці і "відпочиває від хейту", а в подальшому обійме посаду позаштатного радника глави ОП і буде працювати на волонтерських засадах.

Зазначимо, Мендель була прессекретарем Зеленського з 3 червня 2019 року. Про її звільнення стало відомо в кінці квітня цього року. За неповні два роки своєї роботи на посаді Мендель стала фігуранткою ряду скандалів. Фокус розповідав, чим запамʼяталася Мендель і про топ-5 скандалів прессекретаря Зеленського.