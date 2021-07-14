Дело "Харьковских соглашений": СБУ вызывает на допрос бывших и действующих депутатов

Среди вызванных силовиками на разговор – трое членов фракции "ОПЗЖ" и один из группы "За будущее".

Служба безопасности Украины вызывает на допрос 5 народных депутатов для дачи показаний по "Харьковским соглашениям". Об этом стало известно на странице СБУ, где публикуются вызовы на допрос.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В СБУ вызваны:

Юрий Бойко — на 20 июля (фракция ОПЗЖ). В 2010 — Партия регионов Виталий Борт — на 20 июля (фракция ОПЗЖ). В 2010 — Партия регионов Сергей Ларин — на 20 июля (фракция ОПЗЖ). В 2010 — Партия регионов Игорь Палица — на 19 июля (депутатская группа "За будущее"). В 2010 — Блок "Наша Украина — народная самооборона. Дмитрий Шпенов — на 19 июля (не представлен в нынешнем созыве). В 2010 — Партия регионов.

Все они в 2010 году были депутатами Верховной Рады во время ратификации "Харьковских соглашений".

"Указанные граждане Украины были вызваны на допрос в так называемом деле "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через Аппарат ВРУ", — сообщил спикер СБУ Артем Дегтяренко "Укринформу".

Харьковские соглашения — это договор между РФ и Украиной, который продлил Черноморскому флоту РФ пребывание на территории Украины до 2042. Их подписали в апреле 2010 года в Харькове тогдашние президенты России Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович. Взамен Украина получала скидку на газ в размере 100 долларов.

Напомним, 12 марта СБУ официально заявила, что начато досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах. По информации экс-нардепа, за голосование в поддержку "Харьковских соглашений" некоторые нардепы получали 1-3 млн долларов.