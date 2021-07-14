Справа "Харківських угод": СБУ викликає на допит колишніх і чинних депутатів

Серед викликаних силовиками на розмову — троє членів фракції "ОПЗЖ" і один з групи "За майбутнє".

Служба безпеки України викликає на допит 5 народних депутатів для надання свідчень у "Харківськими угодами". Про це стало відомо на сторінці СБУ, де публікуються виклики на допит.

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В СБУ викликані:

Юрій Бойко — на 20 липня (фракція ОПЗЖ). У 2010 — Партія регіонів Віталій Борт — на 20 липня (фракція ОПЗЖ). У 2010 — Партія регіонів Сергій Ларін — на 20 липня (фракція ОПЗЖ). У 2010 — Партія регіонів Ігор Палиця — на 19 липня (депутатська група "За майбутнє"). У 2010 — Блок "Наша Україна — народна самооборона. Дмитро Шпенов — на 19 липня (не представлений в нинішньому скликанні). У 2010 — Партія регіонів.

Всі вони у 2010 році були депутатами Верховної Ради під час ратифікації "Харківських угод".

"Зазначені громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як чинні народні депутати України вони викликалися через Апарат ВРУ", — повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко "Укрінформу".

Харківські угоди — це договір між РФ і Україною, який продовжив Чорноморському флоту РФ перебування на території України до 2042. Їх підписали у квітні 2010 року в Харкові тодішні президенти Росії Дмитро Медведєв і України Віктор Янукович. Натомість Україна отримувала знижку на газ в розмірі 100 доларів.

Нагадаємо, 12 березня СБУ офіційно заявила, що розпочате досудове розслідування стосовно посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради у 2008-2010 роках. За інформацією екснардепа, за голосування на підтримку "Харківських угод" деякі нардепи отримували 1-3 млн доларів.