Деякі, проголосувавши за "Харківські угоди", отримали по $ 1-3 млн, — екснардеп

Притягати до відповідальності, на його думку, потрібно не народних депутатів, котрі проголосували, а організаторів. Вони нібито отримали кошти з Росії.

Колишній народний депутат фракці "Наша Україна — Народна самооборона" Олесь Доній повідомив, що під час голосування за імплементацію "Харківських угод" були масові фальсифікації і підкупи народних депутатів. Про це він написав у матеріалі для Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що за картки депутатам пропонували від одного до трьох мільйонів доларів. Якщо буде доведено, що в процесі організації масової фальсифікації були залучені гроші російського походження, то це прямий факт державної зради", — заявив Доній.

За його словами, був організований план, у результаті якого ряд нардепів отримали тілесні ушкодження. Але депутатів, на думку Донія, складно буде залучити до відповідальності за голосування. З одного боку був факт масової фальсифікації і голосування чужими картками, а з іншого — все голосування народних обранців захищене 80 статтею Конституції (ст. 80 з Конституцією України свідчить про те, що парламентарії не несуть відповідальності за результати голосувань або виступу в стінах ВРУ і її органах. Винятком можуть стати лише образи чи наклеп).

Також екснардеп вважає, що притягати до відповідальності потрібно не депутатів, які голосували за рішення, а організаторів, котрі, ймовірно, отримали кошти з Росії для підкупу.

"Я не знайомий з такою кількістю професіоналів в СБУ, прокуратурі і судовій системі, які будуть здатні розглянути і довести ці справи. Але навіть як етап політичної справедливості це теж важливо — така позиція держави. Воно стоїть на сторожі державних інтересів. Хоча б так", — підсумував Доній.

Нагадаємо, що 16 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект, у якому пропонується денонсувати "Харківські угоди". Цьому сприяли результати засідання РНБО 11 березня. Секретар РНБО Данилов доручив СБУ перевірити всі обставини ратифікації договору депутатами в Раді.

На наступний день в СБУ заявили, що вони почали досудове розслідування щодо посадових осіб за фактом вчинення державної зради.

За даними ЗМІ, підготовкою "Харківських угод" займався Руслан Демченко, який нині є першим заступником Олексія Данилова.