Некоторые голосовавшие за "Харьковские соглашения" получили по $1-3 млн, - экс-нардеп

Привлекать к ответственности, по его мнению, нужно не голосовавших народных депутатов, а организаторов. Они якобы получили средства из России.

Бывший народный депутат фракци "Наша Украина — Народная самооборона" Олесь Доний сообщил, что во время голосования за имплементацию "Харьковских соглашений" были массовые фальсификации и подкупы народных депутатов. Об этом он написал в материале для Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что за карточки депутатам предлагали от одного до трех миллионов долларов. Если будет доказано, что в процессе организации массовой фальсификации были привлечены деньги российского происхождения, то это прямой факт государственной измены", — заявил Доний.

По его словам, был организован план, в результате которого ряд нардепов получили телесные повреждения. Но депутатов, по мнению Дония, сложно будет привлечь к ответственности за голосование. С одной стороны, был факт массовой фальсификации и голосования чужими карточками, а с другой — все голосования народных избранников защищены 80 статьей Конституции (ст. 80 Конституции Украины гласит о том, что парламентарии не несут ответственности за результаты голосований или выступления в стенах ВРУ и ее органах. Исключением могут стать лишь оскорбления или клевета).

Также экс-нардеп считает, что привлекать к ответственности нужно не депутатов, которые голосовали за решение, а организаторов, вероятно получивших средства из России для подкупа.

"Я не знаком с таким количеством профессионалов в СБУ, прокуратуре и судебной системе, которые будут способны рассмотреть и доказать эти дела. Но даже как этап политической справедливости это тоже важно — такова позиция государства. Оно стоит на страже государственных интересов. Хотя бы так", — подытожил Доний.

Напомним, 16 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается денонсировать "Харьковские соглашения". Этому способствовали результаты заседания СНБО 11 марта. Секретарь СНБО Данилов поручил СБУ проверить все обстоятельства ратификации договора депутатами в Раде.

На следующий день в СБУ заявили, что они начали досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту совершения государственной измены.

По данным СМИ, подготовкой "Харьковских соглашений" занимался Руслан Демченко, который ныне является первым заместителем Алексея Данилова.