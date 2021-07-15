"Мы рядом с немецкими друзьями": Зеленский отреагировал на потоп в Германии

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнения в ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с трагическими последствиями наводнения в ФРГ высказал слова поддержки немецкому народу.

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По словам главы государства, в этот момент украинцы мысленно находятся рядом с немцами.

"С грустью услышал о трагических последствиях катастрофических наводнений в Германии. Искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Мы стоим рядом с нашими немецкими друзьями в этот печальный момент", – написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского

Напомним мощный потоп обрушился на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, разрушив несколько жилых домов. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии.

Позже появилась информация, что в результате наводнения погибли уже 24 человека, еще порядка 70 считаются пропавшими без вести.