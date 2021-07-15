"Ми поруч з німецькими друзями": Зеленський відреагував на потоп у Німеччині

Глава держави висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті повені у ФРН.

Президент України Володимир Зеленський у звʼязку з трагічними наслідками повені у ФРН висловив слова підтримки німецькому народу.

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За словами глави держави, у цей момент українці подумки поруч з німцями.

"Зі смутком почув про трагічні наслідки катастрофічних повеней у Німеччині. Щирі співчуття сімʼям жертв цієї трагедії. Ми стоїмо поруч з нашими німецькими друзями в цей сумний момент", — написав Зеленський у своєму мікроблозі у Twitter.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського

Нагадаємо, потужний потоп обрушився на федеральну землю Рейнланд-Пфальц, зруйнувавши декілька житлових будинків. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини.

Пізніше зʼявилася інформація, що в результаті повені загинули вже 24 людини, ще близько 70 вважаються зниклими безвісти.