"Ми поруч з німецькими друзями": Зеленський відреагував на потоп у Німеччині
Глава держави висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті повені у ФРН.
Президент України Володимир Зеленський у звʼязку з трагічними наслідками повені у ФРН висловив слова підтримки німецькому народу.
За словами глави держави, у цей момент українці подумки поруч з німцями.
"Зі смутком почув про трагічні наслідки катастрофічних повеней у Німеччині. Щирі співчуття сімʼям жертв цієї трагедії. Ми стоїмо поруч з нашими німецькими друзями в цей сумний момент", — написав Зеленський у своєму мікроблозі у Twitter.
Нагадаємо, потужний потоп обрушився на федеральну землю Рейнланд-Пфальц, зруйнувавши декілька житлових будинків. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини.
Пізніше зʼявилася інформація, що в результаті повені загинули вже 24 людини, ще близько 70 вважаються зниклими безвісти.