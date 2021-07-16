В Раду подали более 10 тысяч правок к законопроекту №5600 о повышении налогов в Украине

Некоторые нардепы специально подавали правки в формате сканов, поэтому их количество может еще увеличиться на несколько тысяч.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что к налоговому законопроекту №5600 парламентарии подали тысячи правок, из-за чего документ может с задержкой вступить в силу, заявил он в своем Telegram-канале.

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Еще вчера Ярослав Железняк рассказывал, что после обеда в профильный комитет Верховной Рады зашло около 3000 правок к налоговому законопроекту №5600.

Утром, 16 июля, секретариат начал сводить правки к законопроекту №5600, которых уже более 10 000.

"Секретариат начал сводить правки к налоговому законопроекту 5600. Пока понятно, что их больше 10 000. Но учитывая, что некоторые коллеги специально подавали в формате сканов, то число может увеличиться еще на несколько тысяч", — добавил Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также прокомментировал подачу тысячи правок к налоговому законопроекту. В своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" отметил, что такое количество правок кратно превышает количество норм проекта.

Гетманцев заверил, что тысячи правок могут замедлить процесс вступления документа в силу, но Верховная Рада может воспользоваться "антиспам-процедурами".

"В антиолигархический налоговый закон 5600 подано более 10000 поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16000) было подано только в "антиколомойский" закон. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам процедуры. Это возможно нас несколько задержит, но точно не остановит на пути к ликвидации милых сердцу разного уровня олигархов льгот, пробелов и уклонистских схем", — написал Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Ранее Фокус сообщал, что Рада предварительно одобрила повышение налогов в Украине. Проект закона №5600 предусматривает, что налоговые долги будут изымать без обращения в суд. А руководителям таких предприятий запретят выезжать за границу.

Также Фокус рассказывал, что Рада в первом чтении поддержала обложение квартир НДС. Речь идет о первой и последующих передачах жилья юридическими лицами. Платить будут компании, купившие недвижимость у застройщика и продающие ее другим лицам. Такие правки в Налоговый кодекс предусмотрены законопроектом №5600.