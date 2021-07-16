У Раду подали понад 10 тисяч правок до законопроекту №5600 про підвищення податків в Україні

Деякі нардепи спеціально подавали правки у форматі сканів, тому їх кількість може ще збільшитися на кілька тисяч.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до податкового законопроекту №5600 парламентарії подали тисячі правок, через що документ може із затримкою набрати чинності, заявив він у своєму Telegram-каналі.

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Ще вчора Ярослав Железняк розповідав, що після обіду в профільний комітет Верховної Ради зайшло приблизно 3 000 правок до податкового законопроекту №5600.

Вранці, 16 липня, секретаріат почав зводити правки до законопроекту №5600, яких вже більше 10 000.

"Секретаріат почав зводити правки до податкового законопроекту №5600. Поки зрозуміло, що їх більше 10 000. Але враховуючи, що деякі колеги спеціально подавали у форматі сканів, то кількість може збільшитися ще на кілька тисяч", — додав Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також прокоментував подання тисячі правок до податкового законопроекту. У своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" зазначив, що така кількість правок кратно перевищує кількість норм проекту.

Гетманцев запевнив, що тисячі правок можуть уповільнити процес набрання документом чинності, але Верховна Рада може скористатися "антиспам-процедурами".

"В антиолігархічний податковий закон №5600 подано понад 10 000 поправок небайдужих народних депутатів. Більше (16 000) було подано тільки в "антиколомойський" закон. Так, кількість поправок кратно перевищує кількість норм проекту. Не будемо називати їх спамом, але зазначимо, що на спам у нас завжди є антиспам процедури. Це можливо нас дещо затримає, але точно не зупинить на шляху до ліквідації милих серцю різного рівня олігархів пільг, прогалин та ухильних схем", — написав Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Раніше Фокус повідомляв, що Рада попередньо схвалила підвищення податків в Україні. Проект закону №5600 передбачає, що податкові борги вилучатимуть без звернення до суду. А керівникам таких підприємств заборонять виїжджати за кордон.

Також Фокус розповідав, що Рада в першому читанні підтримала оподаткування квартир ПДВ. Йдеться про перше і наступне передавання житла юридичними особами. Платити будуть компанії, які купили нерухомість у забудовника і продають її іншим особам. Такі правки до Податкового кодексу передбачені законопроектом №5600.