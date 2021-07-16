Погром Офиса президента: Порошенко подал в суд на Геращенко

Экс-президент требует, чтобы Геращенко признал недостоверными свои высказывания о причастности к погрому здания на Банковой.

Председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подал в суд на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и требует от чиновника опровергнуть озвученные ранее заявления о его причастности к акциям под стенами Офиса президента 20 марта 2021 года. Как говорится на сайте "Судова влада", рассмотрение дела состоится уже 19 июля в Печерском районном суде Киева.

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Ответчиком в деле должен выступать лично Антон Геращенко, сторону истца представит адвокат Порошенко Александр Никифоров.

О том, что Порошенко причастен к погромам под зданием Офиса президента, Антон Геращенко заявил в эфире "Радио Свобода" в марте. На вопрос журналистки о том, кто стоит за вышеупомянутыми провокациями, он ответил, что, по его мнению, заинтересованным лицом является именно пятый президент.

"Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко. Это мое личное мнение. Петру Порошенко нужно делать все, чтобы было чем хуже, тем лучше для него", — сказал он.

При этом замминистра не стал озвучивать какие-то конкретные доказательства и аргументы в пользу своей точки зрения.

Напомним, что в день рождения бывшего руководителя одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, когда тот находился в СИЗО, его сторонники провели митинг возле здания Офиса президента и нанесли ему значительный ущерб. Демонстранты облили краской и обрисовали стены надписями, выбили стекла на двери, пытались сжечь табличку "Президент Украины". Они требовали освободить Сергея Стерненко, Андрея Антоненко "и других политзаключенных", а также отправить в отставку Ирину Венедиктову и Арсена Авакова.