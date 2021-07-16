Погром Офісу президента: Порошенко подав до суду на Геращенка

Експрезидент вимагає, щоб Геращенко визнав недостовірними свої висловлювання про причетність до погрому будівлі на Банковій.

Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подав до суду на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка і вимагає від чиновника спростувати озвучені раніше заяви про його причетність до акцій під стінами Офісу президента 20 березня 2021 року. Як йдеться на сайті "Судова влада", розгляд справи відбудеться вже 19 липня в Печерському районному суді Києва.

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Відповідачем у справі повинен виступати особисто Антон Геращенко, сторону позивача представить адвокат Порошенка Олександр Никифоров.

Про те, що Порошенко причетний до погромів під будівлею Офісу президента, Антон Геращенко заявив в ефірі "Радіо Свобода" в березні. На питання журналістки про те, хто стоїть за вищезазначеними провокаціями, він відповів, що, на його думку, зацікавленою особою є саме пʼятий президент.

"Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка. Петру Порошенку потрібно робити все, щоб було чим гірше, тим краще для нього", — сказав він.

При цьому заступник міністра вирішив не озвучувати якісь конкретні докази й аргументи на користь своєї точки зору.

Нагадаємо, що в день народження колишнього керівника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, коли той перебував у СІЗО, його прихильники провели мітинг біля будівлі Офісу президента і завдали йому значної шкоди. Демонстранти облили фарбою та обмалювали стіни написами, вибили скло на дверях, намагалися спалити табличку "Президент України". Вони вимагали звільнити Сергія Стерненка, Андрія Антоненка "та інших політвʼязнів", а також відправити у відставку Ірину Венедіктову й Арсена Авакова.