Юлия Мендель будет работать на шоу о деолигахризации на телеканале Ахметова

Экс-пресс-секретарь президента стала "постоянным колумнистом" шоу "Большая деолигархизация". Первый выпуск с ее участием выйдет в эфир вечером 17 июля.

Юлия Мендель, бывшая руководительница пресс-службы президента Владимира Зеленского, нашла новую работу. Она присоединилась к команде телешоу "Большая деолигархизация", которое выходит на принадлежащем бизнесмену Ринату Ахметову телеканале "Украина 24".

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Об этом сообщается на официальной странице вещателя в Telegram.

Отмечается, что Мендель будет "постоянным колумнистом", а дебют бывшей руководительницы пресс-службы Зеленского на шоу состоится уже сегодня, 17 июля.

[ + – ] Дебют - сегодня, 17 июля, в 22.00

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook и Юрий Сугак, главный редактор "Украина 24".

Выпуск шоу "Большая деолигархизация", в котором можно будет увидеть дебютную колонку Мендель, выйдет в эфир в 22:00.

Юлия Мендель руководила пресс-службой Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. Пресс-секретарем президента Украины вместо нее стал ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, о топ-5 скандалах Юлии Мендель в амплуа пресс-секретаря Зеленского, среди которых — ее участие в другом телешоу, "Взгляд с Банковой", выходившее на телеканале "Дом".