Юлія Мендель буде працювати на шоу про "деолігахрізацію" на телеканалі Ахметова

Експрессекретар президента стала "постійним колумністом" шоу "Велика деолігархізація". Перший випуск за її участю вийде в ефір увечері 17 липня.

Юлія Мендель, колишня керівниця пресслужби президента Володимира Зеленського, знайшла нову роботу. Вона приєдналася до команди телешоу "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24", який належить бізнесменові Рінату Ахметову.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці мовника в Telegram.

Відзначається, що Мендель буде "постійним колумністом", а дебют колишньої керівниці пресслужби Зеленського на шоу відбудеться вже сьогодні, 17 липня.

[ + – ] Дебют — сьогодні, 17 липня, о 22.00

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці в Facebook і Юрій Сугак, головний редактор "України 24".

Випуск шоу "Велика деолігархізація", в якому можна буде побачити дебютну колонку Мендель, вийде в ефір о 22:00.

Юлія Мендель керувала пресслужбою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Прессекретар президента України замість неї став ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, про топ-5 скандалів Юлії Мендель в амплуа прессекретаря Зеленського, серед яких — її участь в іншому телешоу, "Погляд з Банкової", яке виходило на телеканалі "Дім".