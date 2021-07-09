Новым спикером Зеленского вместо Мендель стал Сергей Никифоров: что о нем известно

Уже бывшая пресс-секретарь президента не покидает его команду – в ближайшее время она займет должность советницы главы Офиса президента.

В пятницу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил на должность своего пресс-секретаря Сергея Никифорова. Соответствующий документ под №283/2021 был опубликован на официальном сайте Офиса президента.

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"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича Пресс-секретарем Президента Украины", — сказано в тексте указа.

[ + – ] Никифоров стал новым главой пресс-службы Зеленского Фото: скриншот

Сергей Никифоров: что о нем известно

Сергей Никифоров родился 10 июля 1986 года в родном городе президента Зеленского, Кривом Роге. Сейчас ему 34 года. Он окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

В 2000-х он работал корреспондентом на криворожском телеканале "Рудана" и национальных "К1" и "24 канале".

С 2007 по 2011 год был корреспондентом "Первого национального", с 2011 по 2015 — на телеканале Euronews (работал, в том числе, и в офисе вещателя во французском городе Лионе).

С 2018 года и до его назначения на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского — работал ведущим утреннего шоу и выпусков новостей на телеканале "Украина 24", который входит в холдинг "Медиа группа Украина" Рината Ахметова.

В июне 2021 года стало известно, что мужчина во второй раз стал отцом.

[ + – ] У Сергея Никифорова двое детей Фото: sergii.nykyforov / Instagram

Судя по профилю в Instagram, журналист увлекается мотоциклами.

[ + – ] Никифоров с мотоциклом Фото: Instagram / sergii.nykyforov

Сергей Никифоров уже съездил с Зеленским в первую рабочую поездку

Слухи о том, что новым руководителем пресс-службы президента Украины станет Сергей Никифоров появились еще более двух недель назад, во второй половине июня. 24 июня советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии СМИ подтвердил эту информацию, отметив, что "необходимо разобраться с некоторыми юридическими формальностями".

26 июня в качестве победителя конкурса на должность пресс-секретаря президента он посетил торжественное заседание ВРУ, на котором выступал и сам Зеленский.

8 июля Подоляк сообщил "24 каналу", что ведущий уже успел побывать в первой рабочей поездке с президентом Зеленским. Так, по словам советника главы ОП, 6 июля тот сопровождал главу государства во время визита в Литву.

[ + – ] Сергей Никифоров Фото: sergii.nykyforov / Instagram

Примечательно, что 23 июня Никифоров рассказывал, что инициатива принять участие в конкурсе на должность пресс-секретаря президента исходила не от него. По его словам, такое предложение ему поступило из Офиса президента.

Уволенная Мендель будет работать в ОП

9 июля, в день назначения новым пресс-секретарем президента Сергея Никифорова, на сайте ОП появился указ №282/2021, которым с этой должности была уволена Юлия Мендель.

Публично сообщалось, что с инициативой покинуть пресс-службу выступила она сама. Соответствующее заявление она написала в конце апреля этого года.

Подоляк в комментарии СМИ рассказывал, что решение об увольнении Мендель было принято по двум причинам: из-за "жесткого режима работы" и "безумного хейта в ее адрес".

[ + – ] Юлия Мендель

В четверг, 8 июля, СМИ сообщали, что Мендель находится в отпуске и "отдыхает от хейта", а в дальнейшем займет должность внештатного советника главы ОП и будет работать на волонтерских началах.

В пятницу, 9 июля, и сама Мендель подтвердила информацию о том, что она станет советником руководителя администрации Зеленского. Вероятнее всего, она будет отвечать за коммуникацию с иностранными СМИ.

Отметим, за время, которое Мендель работала на посту руководителя пресс-службы Зеленского, она оказывалась в центре целого ряда скандалов. Фокус рассказывал, чем запомнилась Мендель на этой должности и о топ-5 скандалах с ее участием.