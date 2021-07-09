Новим спікером Зеленського замість Мендель став Сергій Никифоров: що про нього відомо

Уже колишня прессекретарка президента не покидає його команду — найближчим часом вона обійме посаду радниці глави Офісу президента.

У пʼятницю, 9 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив на посаду свого прессекретаря Сергія Никифорова. Відповідний документ під №283/2021 був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

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"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича Прессекретарем Президента України", — сказано в тексті указу.

[ + – ] Никифоров став новим главою пресслужби Зеленського Фото: скриншот

Сергій Никифоров: що про нього відомо

Сергій Никифоров народився 10 липня 1986 року в рідному місті президента Зеленського, Кривому Розі. Зараз йому 34 роки. Він закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У 2000-х він працював кореспондентом на криворізькому телеканалі "Рудана" та національних "К1" і "24 каналі".

З 2007 по 2011 рік був кореспондентом "Першого національного", з 2011 по 2015 — на телеканалі Euronews (працював, зокрема, і в офісі мовника у французькому місті Ліон).

З 2018 року і до його призначення на посаду прессекретаря Володимира Зеленського — працював ведучим ранкового шоу та випусків новин на телеканалі "Україна 24", який входить у холдинг "Медіа група Україна" Ріната Ахметова.

У червні 2021 року стало відомо, що чоловік вдруге став батьком.

[ + – ] У Сергія Никифорова двоє дітей Фото: sergii.nykyforov / Instagram

Судячи з профілю в Instagram, журналіст захоплюється мотоциклами.

[ + – ] Никифоров із мотоциклом Фото: Instagram / sergii.nykyforov

Сергій Никифоров вже зʼїздив із Зеленським у першу робочу поїздку

Чутки про те, що новим керівником пресслужби президента України стане Сергій Никифоров зʼявилися ще понад два тижні тому, у другій половині червня. 24 червня радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі ЗМІ підтвердив цю інформацію, зазначивши, що "необхідно розібратися з деякими юридичними формальностями".

26 червня як переможець конкурсу на посаду прессекретаря президента він відвідав урочисте засідання ВРУ, на якому виступав і сам Зеленський.

8 липня Подоляк повідомив "24 каналу", що ведучий вже встиг побувати в першій робочій поїздці з президентом Зеленським. Так, за словами радника глави ОП, 6 липня той супроводжував главу держави під час візиту у Литву.

[ + – ] Сергій Никифоров Фото: sergii.nykyforov / Instagram

Варто зазначити, що 23 червня Никифоров розповідав, що ініціатива взяти участь у конкурсі на посаду прессекретаря президента виходила не від нього. За його словами, така пропозиція йому надійшла з Офісу президента.

Звільнена Мендель працюватиме в ОП

9 липня, в день призначення новим прессекретарем президента Сергія Никифорова, на сайті ВП зʼявився указ №282/2021, яким з цієї посади була звільнена Юлія Мендель.

Публічно повідомлялося, що з ініціативою залишити пресслужбу виступила вона сама. Відповідну заяву вона написала наприкінці квітня цього року.

Подоляк у коментарі ЗМІ розповідав, що рішення про звільнення Мендель було ухвалене з двох причин: через "жорсткий режим роботи" і "божевільний хейт на її адресу".

[ + – ] Юлія Мендель

У четвер, 8 липня, ЗМІ повідомляли, що Мендель знаходиться у відпустці та "відпочиває від хейту", а в подальшому обійме посаду позаштатної радниці глави ОП і працюватиме на волонтерських засадах.

У пʼятницю, 9 липня, і Мендель підтвердила інформацію про те, що вона стане радницею керівника адміністрації Зеленського. Найімовірніше, вона буде відповідати за комунікацію з іноземними ЗМІ.

Зазначимо, за час, який Мендель працювала на посаді керівниці пресслужби Зеленського, вона опинялася в центрі цілої низки скандалів. Фокус розповідав, чим запамʼяталася Мендель на цій посаді і про топ-5 скандалів з її участю.