Новим спікером Зеленського замість Мендель став Сергій Никифоров: що про нього відомо
Уже колишня прессекретарка президента не покидає його команду — найближчим часом вона обійме посаду радниці глави Офісу президента.
У пʼятницю, 9 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив на посаду свого прессекретаря Сергія Никифорова. Відповідний документ під №283/2021 був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.
"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича Прессекретарем Президента України", — сказано в тексті указу.
Сергій Никифоров: що про нього відомо
Сергій Никифоров народився 10 липня 1986 року в рідному місті президента Зеленського, Кривому Розі. Зараз йому 34 роки. Він закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.
У 2000-х він працював кореспондентом на криворізькому телеканалі "Рудана" та національних "К1" і "24 каналі".
З 2007 по 2011 рік був кореспондентом "Першого національного", з 2011 по 2015 — на телеканалі Euronews (працював, зокрема, і в офісі мовника у французькому місті Ліон).
З 2018 року і до його призначення на посаду прессекретаря Володимира Зеленського — працював ведучим ранкового шоу та випусків новин на телеканалі "Україна 24", який входить у холдинг "Медіа група Україна" Ріната Ахметова.
У червні 2021 року стало відомо, що чоловік вдруге став батьком.
Судячи з профілю в Instagram, журналіст захоплюється мотоциклами.
Сергій Никифоров вже зʼїздив із Зеленським у першу робочу поїздку
Чутки про те, що новим керівником пресслужби президента України стане Сергій Никифоров зʼявилися ще понад два тижні тому, у другій половині червня. 24 червня радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі ЗМІ підтвердив цю інформацію, зазначивши, що "необхідно розібратися з деякими юридичними формальностями".
26 червня як переможець конкурсу на посаду прессекретаря президента він відвідав урочисте засідання ВРУ, на якому виступав і сам Зеленський.
8 липня Подоляк повідомив "24 каналу", що ведучий вже встиг побувати в першій робочій поїздці з президентом Зеленським. Так, за словами радника глави ОП, 6 липня той супроводжував главу держави під час візиту у Литву.
Варто зазначити, що 23 червня Никифоров розповідав, що ініціатива взяти участь у конкурсі на посаду прессекретаря президента виходила не від нього. За його словами, така пропозиція йому надійшла з Офісу президента.
Звільнена Мендель працюватиме в ОП
9 липня, в день призначення новим прессекретарем президента Сергія Никифорова, на сайті ВП зʼявився указ №282/2021, яким з цієї посади була звільнена Юлія Мендель.
Публічно повідомлялося, що з ініціативою залишити пресслужбу виступила вона сама. Відповідну заяву вона написала наприкінці квітня цього року.
Подоляк у коментарі ЗМІ розповідав, що рішення про звільнення Мендель було ухвалене з двох причин: через "жорсткий режим роботи" і "божевільний хейт на її адресу".
У четвер, 8 липня, ЗМІ повідомляли, що Мендель знаходиться у відпустці та "відпочиває від хейту", а в подальшому обійме посаду позаштатної радниці глави ОП і працюватиме на волонтерських засадах.
У пʼятницю, 9 липня, і Мендель підтвердила інформацію про те, що вона стане радницею керівника адміністрації Зеленського. Найімовірніше, вона буде відповідати за комунікацію з іноземними ЗМІ.
Зазначимо, за час, який Мендель працювала на посаді керівниці пресслужби Зеленського, вона опинялася в центрі цілої низки скандалів. Фокус розповідав, чим запамʼяталася Мендель на цій посаді і про топ-5 скандалів з її участю.