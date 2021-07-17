"Театр абсурда": дебют Мендель на канале Ахметова был посвящен Тупицкому (видео)

Экс-спикер Владимира Зеленского выступила с заранее записанным трехминутным монологом.

Вечером, 17 июля, состоялся дебют экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель в качестве "постоянного колумниста" шоу "Большая деолигархизация" на телеканале олигарха Рината Ахметова "Украина 24".

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Мендель выступила с заранее записанным трехминутным монологом, в котором рассказала, каким она видит конфликт президента Владимир Зеленского с экс-главой Конституционного суда Александром Тупицким, дав краткую характеристику: "Театр абсурда".

[ + – ] Дебют Юлии Мендель в "Большой деолигархизации"

Статус "колумниста" позволяет Юлии, рассказывая о конфликте, явным образом принимать одну из сторон и высказывать личные оценки.

Напомним, Юлия Мендель руководила пресс-службой Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. Пресс-секретарем президента вместо нее стал ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Ранее Фокус рассказывал, о топ-5 скандалах Юлии Мендель в амплуа пресс-секретаря Зеленского, среди которых — ее участие в другом телешоу, "Взгляд с Банковой", выходившее на телеканале "Дом".