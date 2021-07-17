"Театр абсурду": дебют Мендель на каналі Ахметова був присвячений Тупицькому (відео)

Ексспікер Зеленського виступила із заздалегідь записаним трихвилинним монологом.

Увечері, 17 липня, відбувся дебют експрессекретара президента Юлії Мендель як "постійного колумніста" шоу "Велика деолігархізація" на телеканалі олігарха Ріната Ахметова "Україна 24".

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Мендель виступила із заздалегідь записаним трихвилинним монологом. У ньому вона в яскравих фарбах розповіла, яким вона бачить конфлікт президента Володимир Зеленського з ексглавою Конституційного суду Олександром Тупицьким. Вона дала йому коротку характеристику: "Театр абсурду".

Статус "колумніста" дозволяє їй, розповідаючи про конфлікт, явно ставати на одну зі сторін і висловлювати особисті оцінки.

Нагадаємо, Юлія Мендель керувала пресслужбою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Прессекретарем президента замість неї став ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.

Раніше Фокус розповідав, про топ-5 скандалів Юлії Мендель в амплуа прессекретаря Зеленського, серед яких — її участь в іншому телешоу, "Погляд з Банкової", яке виходило на телеканалі "Дім".